Наконец-то, взвесив все «за» и «против», вы пришли к выводу, что хотите начать собственный бизнес в Англии, стране с чётко прописанными законодательными нормативами, оптимальным налогообложением и привлекательными социальными гарантиями. Разумеется, в этом деле есть немало подводных камней, незнание которых приводит к потере финансов, времени и нервов.
И самое главное, с чего необходимо начать – сделать правильный выбор типа компании в Великобритании. Это позволит минимизировать расходы, ускорить получение прибыли и интеграцию в бизнес-среду страны. Часто сложно это сделать самостоятельно без помощи квалифицированных специалистов по праву, разбирающихся во всех нюансах законодательства страны. Вот почему нелишним будет обратиться за советом к компетентным юристам, если вы решили зарегистрировать компанию в Англии.
Перед регистрацией фирмы (предприятия) необходимо определиться с её типом – от этого зависят особенности постановки на учёт в налоговых и других государственных органах, ведение отчётности, трудовые отношения с сотрудниками и многое другое. Определяющее значение имеет как сфера коммерческой деятельности, так и ваши личные предпочтения. Выбирать вид компании в Великобритании (также здесь распространена корпоративная форма партнёрства) придётся из следующих вариантов.
Это юридическое лицо, считающееся практически независимым от своих владельцев. От имени компании могут заключаться договора и контракты, а ответственность за свою деятельность, обязательства и финансовое обеспечение несёт именно компания с ограниченной ответственностью, а не физические лица, основавшие её. Сами же собственники отвечают за долговые обязательства исключительно в рамках своих личных гарантий фирме или суммы акционерного капитала.
Для самого распространённого из типов компаний в Англии характерно то, что один и тот же человек может занимать пост как владельца, так и директора компании. При этом ограничения по гражданству и месту жительства для таких лиц отсутствуют. Существует две разновидности таких коммерческих структур:
В обоих случаях финансовая ответственность акционеров и гарантов ограничена номинальной стоимостью акций или фиксированной суммой денег, вложенной в компанию (гарантией).
Компания с ограниченной ответственностью должна быть зарегистрирована в Регистрационной палате в качестве компании с ответственностью, «ограниченной гарантией» или «ограниченной акциями»
Фирма такого типа может полностью находиться в собственности физических лиц, при этом вид этой компании позволяет владельцам продавать свои акции на фондовой бирже (но это необязательно). При этом они должны соблюдать следующие условия:
Финансовая ответственность владельцев такого вида компании в Великобритании не превышает стоимости принадлежащих им акций.
Это юридически независимое от своих членов юридическое лицо, способное владеть физическими активами (к примеру, коммерческой недвижимостью) и вступать в контрактные отношения с другими компаниями. Один из самых известных видов партнёрств в Англии предполагает, что собственно LLP не платит налог на прибыль, а все партнёры самостоятельно отчитываются перед государством за свои доходы от партнёрства.
В случае банкротства каждый из членов отвечает исключительно суммой, внесённой при регистрации партнёрства. Если участники LLP являются налоговыми резидентами другой страны, а компания не ведёт коммерческую деятельность на Британских островах, они платят налоги только в стране проживания, а не в Англии. При приобретении или продаже недвижимости партнёрством гербовый сбор не уплачивается.
Если рассматривать этот и предыдущий виды партнёрства в Великобритании, они мало чем отличаются. Основные различия это:
Налоговая ответственность в случае SLP идентична таковой в LLP.
Преимущества ведения бизнеса и регистрации компании в Англии
Помимо отличий компаний и партнёрств, перечисленных выше, есть и общие условия, которые относятся ко всем юридическим и частным лицам без исключения. В этот список входят следующие пункты:
О требованиях, которым должен соответствовать директор британской компании, вы можете прочитать в этой статье.
Сама процедура регистрации в последние годы заметно упростилась, хотя по-прежнему требует от будущего английского предпринимателя внимательности и предварительной подготовки.
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В тонкостях британского законодательства неподготовленному человеку бывает сложно разобраться самостоятельно, как и выбрать подходящий для ведения бизнеса в Англии вид компании или партнёрства. Поэтому чтобы в будущем обезопасить себя от вопросов со стороны налоговой инспекции и проверяющих органов, рекомендуем заранее проконсультироваться с компетентным юристом.
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