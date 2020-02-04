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    • Простые шаги для регистрации компании и открытия бизнеса в Великобритании

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    Наконец-то, взвесив все «за» и «против», вы пришли к выводу, что хотите начать собственный бизнес в Англии, стране с чётко прописанными законодательными нормативами, оптимальным налогообложением и привлекательными социальными гарантиями. Разумеется, в этом деле есть немало подводных камней, незнание которых приводит к потере финансов, времени и нервов.

    И самое главное, с чего необходимо начать – сделать правильный выбор типа компании в Великобритании. Это позволит минимизировать расходы, ускорить получение прибыли и интеграцию в бизнес-среду страны. Часто сложно это сделать самостоятельно без помощи квалифицированных специалистов по праву, разбирающихся во всех нюансах законодательства страны. Вот почему нелишним будет обратиться за советом к компетентным юристам, если вы решили зарегистрировать компанию в Англии.

    Типы организации компаний в Англии

    Перед регистрацией фирмы (предприятия) необходимо определиться с её типом – от этого зависят особенности постановки на учёт в налоговых и других государственных органах, ведение отчётности, трудовые отношения с сотрудниками и многое другое. Определяющее значение имеет как сфера коммерческой деятельности, так и ваши личные предпочтения. Выбирать вид компании в Великобритании (также здесь распространена корпоративная форма партнёрства) придётся из следующих вариантов.

    Компания с ограниченной ответственностью (Limited, Ltd)

    Это юридическое лицо, считающееся практически независимым от своих владельцев. От имени компании могут заключаться договора и контракты, а ответственность за свою деятельность, обязательства и финансовое обеспечение несёт именно компания с ограниченной ответственностью, а не физические лица, основавшие её. Сами же собственники отвечают за долговые обязательства исключительно в рамках своих личных гарантий фирме или суммы акционерного капитала.

    Для самого распространённого из типов компаний в Англии характерно то, что один и тот же человек может занимать пост как владельца, так и директора компании. При этом ограничения по гражданству и месту жительства для таких лиц отсутствуют. Существует две разновидности таких коммерческих структур:

    1. Компания, ограниченная акциями (limited by shares). Это очень популярный вид компании в Англии, позволяющий вести прибыльный бизнес и самостоятельно распределять свои доходы. Акционеры инвестируют в бизнес, а в зависимости от размера вклада определяется доля владения каждого из них и размер получаемых дивидендов.
    2. Компания, ограниченная гарантией (limited by guarantee). Преимущественно это некоммерческие (неприбыльные) и благотворительные организации. Такой тип организации компаний в Великобритании предполагает отсутствие акционеров. Ими владеют гаранты, предпочитающие вкладывать полученную прибыль в бизнес, а не использовать её на личные нужды.

    В обоих случаях финансовая ответственность акционеров и гарантов ограничена номинальной стоимостью акций или фиксированной суммой денег, вложенной в компанию (гарантией).

    Компания с ограниченной ответственностью должна быть зарегистрирована в Регистрационной палате в качестве компании с ответственностью, «ограниченной гарантией» или «ограниченной акциями»

    Акционерная компания открытого типа (PLC)

    Фирма такого типа может полностью находиться в собственности физических лиц, при этом вид этой компании позволяет владельцам продавать свои акции на фондовой бирже (но это необязательно). При этом они должны соблюдать следующие условия:

    • правильная регистрация акционеров и директоров;
    • ведение протокола собраний, которые проводятся ежегодно;
    • выдача акционерных сертификатов.

    Основные требования к PLC

    • Уникальное название
    • Акции, выпущенные на сумму минимум 50 000 фунтов (из них должно быть оплачено минимум 25%)
    • Наличие 2 акционеров и не менее чем 2 директоров, а также квалифицированной компании-секретаря

    Финансовая ответственность владельцев такого вида компании в Великобритании не превышает стоимости принадлежащих им акций.

    Партнёрство с ограниченной ответственностью (LLP)

    Это юридически независимое от своих членов юридическое лицо, способное владеть физическими активами (к примеру, коммерческой недвижимостью) и вступать в контрактные отношения с другими компаниями. Один из самых известных видов партнёрств в Англии предполагает, что собственно LLP не платит налог на прибыль, а все партнёры самостоятельно отчитываются перед государством за свои доходы от партнёрства.

    Основные требования к LLP

    • Уникальное название
    • Наличие как минимум 2 партнёров (как физических, так и юридических лиц), способных стать Ответственными партнёрами

    В случае банкротства каждый из членов отвечает исключительно суммой, внесённой при регистрации партнёрства. Если участники LLP являются налоговыми резидентами другой страны, а компания не ведёт коммерческую деятельность на Британских островах, они платят налоги только в стране проживания, а не в Англии. При приобретении или продаже недвижимости партнёрством гербовый сбор не уплачивается.

    Шотландское партнёрство с ограниченной ответственностью (SLP)

    Если рассматривать этот и предыдущий виды партнёрства в Великобритании, они мало чем отличаются. Основные различия это:

    1. Наличие двух типов партнёров: ограниченный партнёр, не способный контролировать деятельность SLP, но несущий финансовую ответственность исключительно в размере его денежных инвестиций в партнёрство, и ответственный партнёр, контролирующий деятельность компании и несущий ответственность за его долговые обязательства всем своим имуществом.
    2. Минимальные требования к отчётности: данный тип организации в Шотландии позволяет отказаться от ежегодной сдачи отчётности, если на территории страны не ведётся коммерческая деятельность. При этом налоговые декларации готовить и сдавать в налоговую службу обязательно.

    Основные требования к SLP

    • Регистрация в Регистрационной палате в Эдинбурге
    • Уникальное название
    • 1 ответственный и 1 ограниченный партнёр (физические или юридические лица с любым гражданством или резидентским статусом)

    Налоговая ответственность в случае SLP идентична таковой в LLP.

    Что нужно знать об открытии компании в Великобритании?

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    Общие требования к компаниям и партнёрствам в Великобритании

    Помимо отличий компаний и партнёрств, перечисленных выше, есть и общие условия, которые относятся ко всем юридическим и частным лицам без исключения. В этот список входят следующие пункты:

    • регистрация на НДС и PAYE. Последнее – это система британской Налоговой службы для сбора подоходного налога и социальных отчислений;
    • актуальность штатных документов и первичной бухгалтерской информации;
    • своевременное уведомление Регистрационной палаты о проведении ежегодного собрания, изменении юридического адреса или состава владельцев либо директоров (в случае юридических лиц);
    • оплата корпоративного налога на всю прибыль, подлежащую налогообложению, которая затем распределяется между акционерами в виде дивидендов (налоги с последних выплачивают сами акционеры).

    О требованиях, которым должен соответствовать директор британской компании, вы можете прочитать в этой статье.

    Как зарегистрировать компанию в Великобритании?

    Сама процедура регистрации в последние годы заметно упростилась, хотя по-прежнему требует от будущего английского предпринимателя внимательности и предварительной подготовки.

    Для подачи регистрационной заявки нужно подготовить информацию обо всех учредителях компании, директорах и лицах с контролем над компанией (бенефициарах), а также выбрать уникальное имя. Стандартные Устав и Учредительный договор выдаются после регистрации. Если же вы желаете, то можно подготовить учредительные документы индивидуального образца, учитывающие все ваши пожелания и принципы управления компанией.
    Регистрация компании занимает до 5 дней или может быть сделана за 24 часа по запросу. Обратитесь за помощью в регистрации фирмы к юристам нашей компании, предоставьте все необходимые документы (в большинстве случаев в электронном виде), и мы все сделаем без вашего личного присутствия. Специалисты Imperial & Legal быстро и без лишних забот откроют вашу компанию в Великобритании и подготовят пакет учредительных документов.

    На протяжении многих лет квалифицированные юристы Imperial & Legal успешно занимаются юридическим сопровождением бизнес-проектов в Великобритании. Проанализировав накопившийся опыт, мы подготовили для вас три уникальных продукта, которые комплексно решают проблемы начинающего британского бизнеса: пакеты «Базовый», «Базовый Плюс» и максимальный пакет «Imperial».

    Выбрав нужный вам пакет, вы получаете поддержку от базового минимума для регистрации и первичного администрирования компании до содействия в оформлении въездных виз для сотрудников и помощи в открытии счета в британском банке.

    Подробнее о расходах на открытие и ведение бизнеса в Соединённом Королевстве, а также о предложениях Imperial & Legal по регистрации компании и поддержке вашего бизнеса в Великобритании и других странах вы можете узнать из этой статьи.

    Регистрация компании в Великобритании: полезные подсказки

    В тонкостях британского законодательства неподготовленному человеку бывает сложно разобраться самостоятельно, как и выбрать подходящий для ведения бизнеса в Англии вид компании или партнёрства. Поэтому чтобы в будущем обезопасить себя от вопросов со стороны налоговой инспекции и проверяющих органов, рекомендуем заранее проконсультироваться с компетентным юристом.

    Забронируйте консультацию с одним из специалистов Imperial & Legal и мы поможем вам выбрать тип компании в Великобритании и предоставим вам всю дополнительную информацию. Помимо этого, наши квалифицированные юристы окажут необходимое содействие в регистрации компании в Великобритании, открытии банковского счета, планировании и уплате налогов и других вопросах, связанных с ведением вашего бизнеса в Соединённом Королевстве и других странах.

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